Osmaniye'de su kirliliğini duyuran isme 'dezenformasyon' soruşturması

Osmaniye'de şebeke suyunun kirli olduğunu yurttaşlara duyuran TKP PM üyesi Övünç Ballı hakkında soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de su kirliliğini duyuran isme 'dezenformasyon' soruşturması

Depremde ağır hasar alan illerden Osmaniye'de şebeke suyunun kirli olduğu tespit edilmiş, kamu kurumları göreve çağrılmıştı.

Sol Haber’de yer alan habere göre; Osmaniye Belediyesi su analizlerinden elde ettiği sonuçların ayrıntılarını paylaşmazken, savcılık sorunu gündeme taşıyan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Parti Meclisi üyesi Övünç Ballı'nın açıklamaları üzerine soruşturma başlattı.

TKP Deprem Takip Merkezi, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin katkısıyla Osmaniye'deki üç ayrı noktadan alınan numuneleri akredite bir laboratuvarda analiz etmiş ve kirliliği gösteren birçok değerin standartların üstünde olduğunu tespit etmişti.

Çalışmayı yapan heyette yer alan Övünç Ballı, elde edilen sonuçları ulusal basın ile paylaşmasının ardından emniyete ifade vermeye çağrıldı.

Başlatılan soruşturmada Ballı'ya Türk Ceza Yasası'na 6 ay önce eklenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi. 'Dezenformasyon suçu' olarak da bilinen madde, depremden günler sonra TKP'nin Osmaniye'deki dayanışma merkezine düzenlenen baskınla gözaltına alınan parti üyelerine de yöneltilmişti.

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Deprem Türkiye Komünist Partisi - TKP
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