Osmaniye’de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Olay, Düziçi İrfanlı mahallesinde yapımı devam eden inşaata yaşandı. İddiaya göre 37 yaşındaki Ali Çar sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 5’inci katından asansör boşluğundan zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirilirken yaralanan vatandaşa yapılan ilk müdahale sonrası kaza mahaline gelen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK

Düziçi devlet hastanesinde yapılan müdahale sonrası Ali Çar isimli işçi Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri harekete geçerek soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA