Otel Havuzuna Arabasıyla Daldı, Canını Zor Kurtardı

İzmir’de yaşayan Devrim Demir (54), iş görüşmesi için bulunduğu Bodrum’da aracıyla otel havuzuna düştü. Demir’in aracıyla havuzu düştüğü ve camdan çıkarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otel Havuzuna Arabasıyla Daldı, Canını Zor Kurtardı

Olay, 27 Aralık’ta Bardakçı Koyu yakınlarında yaşandı. 35 BYN 240 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun bir otelin havuzuna çıkması sonucu Demir, otomobiliyle havuza düştü.

Otel Havuzuna Arabasıyla Daldı, Canını Zor Kurtardı - Resim : 1

CANINI ZOR KUTARDI

Kendi imkanlarıyla aracın penceresinden çıkarak yüzerek kurtulan Demir’in aracı havuza batarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın yaşandığı yol veya otel bahçesinde herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik işareti bulunmadığı iddia edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın havuza düştüğü ve Demir’in pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar görülüyor.

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Kaynak: İHA

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