Çöken İskele ile Zemin Kata Düştü, O Anları Kaydetti

Olay, saat 13.30 civarında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde devam eden bir site inşaatında yaşandı. Üçüncü katta çalışan bir işçi, üzerinde bulunduğu iskelenin dengesizliğini fark edince cep telefonuyla kayda başladı.

Kısa bir süre sonra platform iskele, büyük bir gürültüyle çöktü ve üzerindeki iki işçiyle birlikte zemin kata düştü. Hafif yaralanan işçilere, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anına dair görüntüler, işçinin kaydettiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA