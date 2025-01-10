Hekimler Bir Kez Daha İş Bıraktı: Yarattığınız Sistem Ölmesin Diye Bebeklerin Ölmesine Sessiz Kalıyorsunuz

Sağlık çalışanlarının, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 6 Ocak’ta başlattığı iş bırakma eylemi, 5'inci gününde de devam etti. İzmir Sağlık Platformu çatısı altında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

Sağlık çalışanlarının, “Eziyet Yönetmeliği” olarak tanımladığı, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı tepkileri sürüyor. Aile Sağlık Merkezi çalışanları üçüncü kez iş bıraktı.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ 5. GÜNÜNDE

Yönetmeliğe karşı 6 Ocak’ta başlatılan iş bırakma eylemi, 5'inci gününde de devam etti. İzmir Sağlık Platformu çatısı altında, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluşan sağlık çalışanları, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiç bir yere gitmiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu davul ve zurna eşliğinde istifaya davet etti.

“ONLARCE HEKİM, EBE, HEMŞİRE İSTİFA ETTİ”

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Aile Hekimleri Derneği üyesi Çağrı Dursun, 1 Kasım'da yürürlüğe giren yönetmeliğin olumsuzluklarını anlatmak, yetkilileri uyarmak ve halkı bilgilendirmek için aile hekimleri, ebe ve hemşireler olarak aylardır her türlü demokratik haklarını kullandıklarını, kullanmaya da devam edeceklerini söyledi.

Dursun, “Halkın ücretsiz bir şekilde hizmet aldığı Aile Hekimleri, ebeleri hemşireleri iş yükünden, baskıdan ve tehditlerden artık bıkmış, mutsuz ve hizmet üretemeyecek hale getirilmiştir. Onlarca hekim ebe, hemşire bu yanlış uygulamalarınız yüzünden istifa etti ve etmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI YURT DIŞINA GİTTİ”

Binlerce sağlık emekçisinin yurt dışına gittiğini belirten Dursun, “Bundan sonraki süreçte bizler yıllardır severek ve özveriyle yaptığımız 1. Basamak Sağlık hizmetlerinden çekilmeyi dahi planlıyor ve yaratılan bu sağlık krizine daha fazla ortak olmak istemiyoruz. Bu krizin daha da derinleşmemesi için yetkilileri tekrar uyarıyoruz. Elini reçetemden çek. Meslek onuruma artık daha fazla zarar verme. Halkın sağlığı için patronlara değil, sağlık emekçilerine kulak ver. İstifa dilekçelerimizi katlayıp cebimize koyuyoruz. Çünkü susmuyoruz, korkmuyoruz vazgeçmiyoruz. Yönetmelik çekilene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSTANBUL’DA DA SOKAĞA ÇIKTI

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösteren sağlık çalışanları, kasım ve aralık aylarında yaptıkları iş bırakma eylemlerinin ardından 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yeniden iş bırakarak tepkilerini bir kez daha dile getirdi. Sağlık çalışanları, iş bırakma eyleminin 5'inci gününde Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. "Herkese eşit, ücretsiz sağlık", "Bakan istifa" sloganlarının atıldığı eylemde ortak basın açıklaması okundu.

ONLARCA SENDİKA VE DERNEK DESTEK VERDİ

İstanbul Kadıköy’deki eyleme İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Hekim-Sen İstanbul Şubesi, Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hürriyet Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği, HEP-SEN ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubesi destek verdi.

“BEBEKLERİN ÖLMESİNE SESSİZ KALIYORSUNUZ”

Eylemde yapılan ortak açıklamada, "Siz yarattığınız sistem ölmesin diye bebeklerin ölmesine sessiz kalıyorsunuz. Yarattığınız sistem devam etsin diye rüşvet ödemeleri vermekten çekinmiyorsunuz. Siz sağlık istemiyorsunuz. Biz buradayız ve o eziyet yönetmeliğinizi çöpe atmadan durmayacağız" denildi.

Kaynak: ANKA