Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ni Kabul Etmiyor! CHP'den Destek Geldi

Aile hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği' dedikleri ve geri çekilmesini talep ettikleri yönetmelik nedeniyle dün bir kez daha greve gitti. Durumun vahametine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Kasım'da yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi için iktidara çağrı yaparak sağlık çalışanlarını halihazırda çok fazla sorunu olduğuna dikkat çekti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ni Kabul Etmiyor! CHP'den Destek Geldi

Aile hekimleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepkileri sürerken, sağlıkçılar dün itibarıyla ikinci kez greve gitti. Sağlıkta şiddet, yurt dışına giden hekimler gibi sorunlar varken sağlık çalışanlarının koşullarını daha da zorlaştırıldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidara tepkisini dile getirip sözleşmenin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Fethi Gürer, Aile Hekimliği'nin birçok sorunu olduğunu ve düzenlemenin bunları körüklediğini vurgulayarak, "Aile hekimleri, ebe, hemşire açığı da var. En önemlisi, Sağlık Bakanlığı tarafından aile sağlığı merkezleri giderlerine ilişkin bir bütçe ya da destek yok. Sağlık Bakanlığı'nda 696 sayılı KHK ile kadro verilmeyen ve hizmet alım sözleşmesine takılarak mağdur edilen kiralık araç şoförleri, görüntüleme merkez çalışanları, hastane bilgi işlem merkezi çalışanları, sosyal tesis, yemekhane, güvenlik gibi taşeronda kalanların hakları verilmediği gibi Aile Sağlığı Merkezlerinde grup elemanları (hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter, temizlik elemanı vb.) çalıştırılanların da iş güvencesi ve kadro sorunları devam ediyor" diye konuştu.

Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ni Kabul Etmiyor! CHP'den Destek Geldi - Resim : 1

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KABUL ETMİYOR

CHP Milletvekili Gürer, AKP'nin yaptığı düzenlemeleri ilgili kesimlere danışmadan hazırladığını ifade ederek, "Öğretmenlik Meslek Yasası gibi, tüm öğretmen sendikalarının karşı çıktığı kanunları çıkarabiliyor. Aile Sağlığı Merkezi hekimleri, hemşire ve ebeler gibi sağlık çalışanlarının kabul etmediği düzenlemeleri yapmaktan geri durmuyor. ‘Eziyet Yönetmeliği’ olarak nitelenen yönetmeliğin değişmesi için bu kadar hekim ve çalışan birden çok kere iş bırakıyorsa, bu duruma bakıp çözüm üretelim diye bir düzenleme yapılmaz mı? 1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni yönetmelik, aile hekimleri ve beraber çalışan ebe, hemşirelerin kabul etmediği düzenlemeleri barındırıyor" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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