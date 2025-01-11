Muğla'da Feci Kaza, Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Saat 10.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde meydana gelen kazada, Özkan Ö. (22) idaresindeki kamyonet kontrolden çıkıp, uçuruma devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özkan Ö. ile yanındaki Serhat O. (15) ve Devran O. (17) yaralandığı belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA