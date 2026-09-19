Osmaniye'de Aile Katliamı: Baba Dehşet Saçtı, Oğlunu Öldürüp Gelini ve Torununu Yaraladı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde sabah saatlerinde kan donduran bir aile faciası meydana geldi.

İddiaya göre, 66 yaşındaki Fevzi Topbaş ile 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Fevzi Topbaş, eline geçirdiği kesici tarım aleti tahra ile dehşet saçtı. Zanlı, önce kendi oğluna, ardından da gelinine ve torununa acımasızca saldırdı.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş, götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şüpheli Fevzi Topbaş gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA