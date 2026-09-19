Nafaka Davalarında Ezber Bozan Karar: Yargıtay 'Geliri Eşit Olana Nafaka Yok' Dedi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı erkekle aynı gelir düzeyine sahip olan ve emekli maaşı bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

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Nafaka Davalarında Ezber Bozan Karar: Yargıtay 'Geliri Eşit Olana Nafaka Yok' Dedi
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Yargıtay, boşanma davalarında nafaka kriterlerini yeniden şekillendirecek emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

'YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI OLUŞMAMIŞTIR'

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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