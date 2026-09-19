Motokurye Ölümüne Neden Olup Serbest Kalmıştı: Ege Karaaslan Karadağ'da Ölü Bulundu

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Geçmişte Türkiye gündeminde uzun süre tartışılan ölümlü motokurye kazasının davası henüz Yargıtay aşamasındayken, davanın sanığı Ege Karaaslan'dan ölüm haberi geldi.

Manisa'da yaşamını sürdüren 26 yaşındaki Karaaslan, tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Ancak 13 Eylül günü Karaaslan, kaldığı evde arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Arkadaşının durumu acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Karadağ'da yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaaslan'ın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi bekleniyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu. Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: DHA