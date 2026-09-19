Motokurye Ölümüne Neden Olup Serbest Kalmıştı: Ege Karaaslan Karadağ'da Ölü Bulundu

Manisa'da yaşayan ve bir motokuryenin ölümüne neden olduğu kazanın ardından yargılanıp tahliye edilen 26 yaşındaki Ege Karaaslan, tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde arkadaşı tarafından cansız halde bulundu.

Son Güncelleme:
Motokurye Ölümüne Neden Olup Serbest Kalmıştı: Ege Karaaslan Karadağ'da Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçmişte Türkiye gündeminde uzun süre tartışılan ölümlü motokurye kazasının davası henüz Yargıtay aşamasındayken, davanın sanığı Ege Karaaslan'dan ölüm haberi geldi.

Manisa'da yaşamını sürdüren 26 yaşındaki Karaaslan, tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Ancak 13 Eylül günü Karaaslan, kaldığı evde arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Arkadaşının durumu acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Karadağ'da yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaaslan'ın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi bekleniyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu. Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Karadağ şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Nafaka Davalarında Ezber Bozan Karar: Yargıtay 'Geliri Eşit Olana Nafaka Yok' Dedi Nafaka Davalarında Ezber Bozan Karar: Yargıtay 'Geliri Eşit Olana Nafaka Yok' Dedi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Sigortacı Borsada Batıp Sır Oldu, Geride Kalan Ailesi Ölüm Tehdidi Altında Sigortacı Borsada Batıp Sır Oldu, Geride Kalan Ailesi Ölüm Tehdidi Altında
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları! Koğuşta Yaşananlar Ortaya Çıktı: İlk İş Bardağını Yıkamışlar Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Dikkat Çeken Kamera Kayıtları
Ara Tatiller Kaldırılıyor Mu? Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: 'Böyle Devam Edeceğiz' Bakan Tekin, Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası Ankara Kulisleri Hareketli: 'Meclis Açılırken 3 Milletvekili Daha AK Parti'ye Geçiyor' İddiası
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Tutuklama ve Ev Hapsi Talebi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Sıcak Gelişme