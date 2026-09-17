Osman Sınav'ın Şirketine 25 'Korumayla' Baskın İddiası: Önce Tehdit, Sonra Vergi Cezası

Kurtlar Vadisi’nin ilk yıllarına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yönetmen Osman Sınav’ın şirketine siyah takım elbiseli yaklaşık 25 kişinin geldiği ve Sınav’ın tehdit edildiği öne sürüldü.

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Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Kurtlar Vadisi Pusu’daki 'Kazım Kaşifoğlu' karakteri ile Kozinoğlu arasında kurulan benzerlikler de incelemeye alındı.

Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verirken, dizinin belirli bölümlerinde örgütsel propaganda, örtülü mesaj veya yönlendirme bulunup bulunmadığının bilirkişi heyetince araştırılmasına karar verildi.

OSMAN SINAV'IN ŞİRKETİNE BASKIN

Gazeteci Ferhat Murat, tv100 yayınında Kurtlar Vadisi’nin ilk yayın dönemine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Dizinin Ocak 2003’te yayın hayatına başladığını hatırlatan Murat, yaklaşık bir yıl sonra, Ocak 2004’te Osman Sınav’ın yapım şirketine siyah takım elbiseli kişilerin geldiğini anlattı. Murat’ın aktardığına göre, şirketin üst katında bir görüşme yapılabilmesi için uygun bir ortam hazırlanmaya başlandı. Görüşmeye daha sonra 'önemli' sıfatıyla tanımlanan başka bir kişinin de geleceği belirtildi.

'25 TAKIM ELBİSELİ KORUMA BULUNUYORDU'

Ferhat Murat, söz konusu görüşme sırasında şirketin bulunduğu sokakta dikkat çeken bir güvenlik düzeni oluştuğunu söyledi. Murat, yapım şirketinin bulunduğu noktadan sokaktaki taksi durağına kadar yaklaşık 25 takım elbiseli kişinin bulunduğunu, ancak bunların resmi koruma görevi yapan kişiler olmadığını ifade etti. Murat, yaşananlara ilişkin Osman Sınav’ın tehdit edildiği yönünde bir iddia bulunduğunu da dile getirdi.

VERGİ CEZASI DETAYI

Ferhat Murat’ın yayında gündeme getirdiği bir başka konu ise Osman Sınav’ın şirketine ilişkin vergi süreci oldu. Murat, Sınav’ın normal şartlarda ödediği vergilerle ilgili daha sonra ödeme yapılmadığının ortaya konulduğunu ve bunun sonucunda yüksek miktarda bir vergi cezası kesildiğini anlattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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