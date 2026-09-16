Osman Sınav Hakkında Çarpıcı İddia: 'Kurtlar Vadisi'ni Bırakması İçin Ofisine Saldırıldı'

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Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Eylül’de Silivri Adliyesi’nde 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermesi, dizinin geçmişine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Soruşturmanın ardından özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılışına ilişkin çeşitli iddialar da yeniden gündeme geldi.

DİZİYİ BIRAKMASI İÇİN SALDIRI

tv100 yayınında önemli değerlendirmelerde gazeteci Aytunç Erkin de Osman Sınav’ın o dönem yaşadıklarına ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Erkin, Sınav’ın şirketi Sinegraf’ın bulunduğu ofisin bir gece yarısı saldırıya uğradığını ve camlarının indirildiğini ileri sürdü. Erkin, "Osman Sınav yaşarken, Sinegraf’ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi’ni bıraksın diye. Osman Sınav’ın da geri çekildiği belirtiliyor" dedi.

EKREM DUMANLI DETAYI

Erkin, yayında ayrıca Ekrem Dumanlı’nın Kaşif Kozinoğlu üzerinden Kurtlar Vadisi’ne yönelik eleştirel bir ifade kullandığını söyledi. Erkin konuyla ilgili, "Taraf Gazetesi’nde Ekrem Dumanlı, ‘Sizin Kaşif’inizden kahraman çıkmaz’ diye yazdı. Kurtlar Vadisi Pusu’yu çeken Pana Filmi, Ekrem Dumanlı’nın zaman zaman ziyaret ettiği de söyleniyor" dedi.

KURTLAR VADİSİ NEDEN GÜNDEMDE?

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetmesiyle ilgili dosya yıllar sonra tekrar raftan indirilmiş ve soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Silivri Adliyesi'ne giderek ifade veren senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı. Raci Şaşmaz, ifadesinde dizinin senaryosunun yazımı sürecinde FETÖ'cülerden yönlendirme aldıklarına dair iddiaları reddetti.

Kaşif Kozinoğlu ile dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri arasındaki benzerlik konusunda da açıklama yapan Şaşmaz, bir kişinin ölümünü önceden bilmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz ayrıca, sosyal medyada eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi