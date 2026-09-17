Rojin Kabaiş Dosyasında Kritik Adım: Şüphelilerin DNA Örnekleri Alındı, Telefonlarına El Konuldu

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli görülen kişilerden DNA örnekleri alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken cep telefonları da incelemeye alındı.

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Rojin Kabaiş Dosyasında Kritik Adım: Şüphelilerin DNA Örnekleri Alındı, Telefonlarına El Konuldu
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni adli işlemler gerçekleştirildi. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturma kapsamında şüpheli görülen kişilerden DNA örnekleri alındığını ve ifadelerinin başvurulduğunu açıkladı. Karabulut, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığını, cep telefonlarına da el konularak incelemeye alındığını belirtti.

'HİÇBİR İHTİMAL GÖZARDI EDİLMEMELİ'

Karabulut, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aile tarafından yapılan başvurular doğrultusunda gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Soruşturmanın çok yönlü ve derinleştirilerek sürdürüldüğünü belirten Karabulut, elde edilen biyolojik ve dijital delillerin dosyadaki mevcut bulgularla karşılaştırılmasını istedi.

Karabulut, “Hiçbir ihtimalin gözardı edilmemesi, elde edilen tüm biyolojik ve dijital delillerin dosyadaki mevcut bulgularla karşılaştırılması ve maddi gerçeğe ulaşılıncaya kadar soruşturmanın aynı kararlılıkla devam ettirilmesi” çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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