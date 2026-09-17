Sulama Kanalına Düşen 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

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Sulama Kanalına Düşen 17 Yaşındaki Kızdan Acı Haber
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Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda yürüyen Suriye uyruklu Limar Hacmusa (17), henüz belirlenemeyen nedenle Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi bölgede arama yaptığı sırada kayıp genç kızın cesedi düştüğü yerin yaklaşık 200 metre uzağında vatandaşlarca bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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