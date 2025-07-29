İsrail'den Oscar Ödüllü Yönetmene Büyük Şok! Gözaltına Alındı

2025 yılında "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazanan Filistinli yönetmen Hamdan Bilal, İsrail ordusu tarafından İsraillilere taş attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yönetmen dışında 2 Filistinlinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

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İsrail'den Oscar Ödüllü Yönetmene Büyük Şok! Gözaltına Alındı
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Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Susya köyünde 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinli vatandaşların İsraillilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'den Oscar Ödüllü Yönetmene Büyük Şok! Gözaltına Alındı - Resim : 1

Gözaltına alınanlar arasında, 2025 yılında "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazanan Filistinli yönetmen Hamdan Bilal’in de bulunduğu öğrenildi. Yönetmen, "No Other Land" belgeseli ile Oscar kazanmıştı.

İsrail'den Oscar Ödüllü Yönetmene Büyük Şok! Gözaltına Alındı - Resim : 2

BELGESELE KATKI SUNAN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Dün de Yinon Levi isimli bir Yahudi yerleşimci, dün El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

İsrail'den Oscar Ödüllü Yönetmene Büyük Şok! Gözaltına Alındı - Resim : 3

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti. Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldikten sonra Levi'ne yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

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İsrail Yönetmen
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