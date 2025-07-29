Bakanlıktan Dijital Dolandırıcılık Uyarısı: Sosyal Medyada Tehlike Büyüyor!

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık, sahte ürün satışı, taklit sosyal medya hesapları, aldatıcı kampanyalar, sahte rezervasyon ve kimlik avı girişimleriyle vatandaşların mağdur edildiğini açıkladı.

ŞİKAYETLER ARTTI

Yapılan yazılı açıklamada, özellikle son dönemlerde vatandaşlardan gelen şikayetlerde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Giyim, ayakkabı, elektrikli ev aletleri satışı ya da bungalov tatili gibi vaatlerle açılan sosyal medya hesaplarına para gönderilmesine rağmen ürünlerin teslim edilmediği ya da konaklama hizmetinin sağlanmadığı belirtildi. Ayrıca bu mağdurların satıcılara ulaşamadığı ve ücretlerini geri alamadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, “Piyasa değerinin çok altında sunulan elektronik cihaz ilanlarına karşı dikkatli olun. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan para göndermeyin. Satıcının resmi kaydını ve iletişim bilgilerini mutlaka kontrol edin” ifadelerine yer verildi.

Taklit hesaplar ve sahte sitelerle ilgili de uyarılarda bulunan Bakanlık, dolandırıcıların banka, kargo şirketi, ünlü markalar veya kişiler adına sahte hesaplar açtıklarını, gerçek dışı kampanyalar düzenlediklerini ve zararlı bağlantılarla vatandaşların bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

BUNLARA DİKKAT

Güvenli internet kullanımı için şu noktalara dikkat çekildi:

- Reklam ve kampanyalardaki adres bilgileri kontrol edilmeli,

- Bilinmeyen bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı,

- Bu bağlantılar üzerinden ödeme ya da bilgi paylaşımı yapılmamalı.

Kimlik avı saldırıları konusunda ise SMS, e-posta veya uygulamalar üzerinden gelen “hesap aktifleştirme”, “ücretsiz uygulama” ya da “teslimat bildirimi” gibi mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Gönderici adresleri kontrol edilmeli, resmi görünümlü mesajlarda bile işlem yapılmadan önce doğrulama sağlanmalı, kişisel bilgiler paylaşılmamalı. Ayrıca iki aşamalı güvenlik sistemlerinin kullanılması tavsiye edildi.

TÜM ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN

Dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların, emniyet birimlerine ya da savcılıklara başvurmaları, bankalarıyla iletişime geçerek hesap güvenliğini sağlamaları ve tüm şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda yapılan denetimlerin hem şikayet üzerine hem de resen yürütüldüğünü; aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamaların ise Reklam Kurulu tarafından incelendiğini duyurdu. Vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetler için e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine başvurabiliyor.