Eski Eşinin Öldürdüğü Demet'in Ablası Konuştu: 'Kardeşimi Öldürüp, Fotoğrafını Attı'

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Kadın cinayetleri Türkiye'nin temel sorunlarından biri haline gelirken, neredeyse her gün başka bir kadının öldürülmesi, devlet koruması ve cezai yaptırım konusunda da eleştirilere neden oluyor. Son olarak İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki bir evde bir kadın cinayeti meydana geldi. Demet Akarsu (45), haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz (46) tarafından defalarca bıçaklandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 bıçak darbesi ile yaralanan Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

'UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI'

Demet Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı (47) kardeşinin evlendikten 3 ay sonra yüzüne darbe aldığını söyleyerek "Yüzüne öldürücü bir darbe almıştı. Hastane kayıtları, raporları var ancak o dönem korktuğu için şikayetçi olmadı. Kardeşim şiddet gördüğü en son olayda bize sığındı. 'Yapamıyorum, eve dönemeyeceğim' dedi. Anneme boşanmak istediğini söyledi ve kendisine yardımcı olmamızı istedi. Boşanma sürecinde de elimizden geleni yaptık. Kardeşim müracaatta bulunarak uzaklaştırma kararı aldı. Hatta kararın süresini uzattık. Bu olay uzaklaştırma kararı varken yaşandı. Kardeşimin peşini bırakmadı. Sürekli tehdit ediliyormuş ama bu tehditlerin çoğundan haberimiz olmadı. Muhtemelen bizi korumak istediği için hepsini söyleyemedi" diye konuştu.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ'

Olay günü Halil Tezkorkmaz'ın kendisini aradığını söyleyen Hınıslı, "Tezkorkmaz beni aradı, meşgule attım ve numarasını engelledim. Daha sonra Demet'i aradım, Halil Tezkorkmaz açtı. 'Demet öldü, sıra sizde' dedi. Tezkorkmaz, kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı. Fotoğrafı geç saatte gördüm. Görünce hemen durumu polise bildirdik. Kardeşimin hastaneye kaldırıldığını söylediler. Acı haberi hastanede aldım. Kimse bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. 'Başımıza gelmez' dediğimiz her şey başımıza geldi. İçimiz yandı. Cezalar caydırıcı olmalı, şiddet uygulayan kişiler ömür boyu hapiste kalmalı" dedi.

Kaynak: DHA