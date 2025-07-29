Eski Eşinin Öldürdüğü Demet'in Ablası Konuştu: 'Kardeşimi Öldürüp, Fotoğrafını Attı'

İzmir'de bir ay önce boşandığı Halil Tezkorkmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı, zanlının kardeşini öldürüp, fotoğrafını kendisine gönderdiğini açıkladı. Kardeşi öldürüldüğünde zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Hınıslı, 'Demet öldü, sıra sizde' dedi. Kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı" diye konuştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın cinayetleri Türkiye'nin temel sorunlarından biri haline gelirken, neredeyse her gün başka bir kadının öldürülmesi, devlet koruması ve cezai yaptırım konusunda da eleştirilere neden oluyor. Son olarak İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki bir evde bir kadın cinayeti meydana geldi. Demet Akarsu (45), haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz (46) tarafından defalarca bıçaklandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 bıçak darbesi ile yaralanan Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

'UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI'

Demet Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı (47) kardeşinin evlendikten 3 ay sonra yüzüne darbe aldığını söyleyerek "Yüzüne öldürücü bir darbe almıştı. Hastane kayıtları, raporları var ancak o dönem korktuğu için şikayetçi olmadı. Kardeşim şiddet gördüğü en son olayda bize sığındı. 'Yapamıyorum, eve dönemeyeceğim' dedi. Anneme boşanmak istediğini söyledi ve kendisine yardımcı olmamızı istedi. Boşanma sürecinde de elimizden geleni yaptık. Kardeşim müracaatta bulunarak uzaklaştırma kararı aldı. Hatta kararın süresini uzattık. Bu olay uzaklaştırma kararı varken yaşandı. Kardeşimin peşini bırakmadı. Sürekli tehdit ediliyormuş ama bu tehditlerin çoğundan haberimiz olmadı. Muhtemelen bizi korumak istediği için hepsini söyleyemedi" diye konuştu.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ'

Olay günü Halil Tezkorkmaz'ın kendisini aradığını söyleyen Hınıslı, "Tezkorkmaz beni aradı, meşgule attım ve numarasını engelledim. Daha sonra Demet'i aradım, Halil Tezkorkmaz açtı. 'Demet öldü, sıra sizde' dedi. Tezkorkmaz, kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı. Fotoğrafı geç saatte gördüm. Görünce hemen durumu polise bildirdik. Kardeşimin hastaneye kaldırıldığını söylediler. Acı haberi hastanede aldım. Kimse bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. 'Başımıza gelmez' dediğimiz her şey başımıza geldi. İçimiz yandı. Cezalar caydırıcı olmalı, şiddet uygulayan kişiler ömür boyu hapiste kalmalı" dedi.

Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti!Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti!Güncel
Her Gün Bir Kadın Cinayeti... Demet Akarsu, Geçen Ay Boşandığı Erkek Tarafından ÖldürüldüHer Gün Bir Kadın Cinayeti... Demet Akarsu, Geçen Ay Boşandığı Erkek Tarafından ÖldürüldüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kadın
Son Güncelleme:
Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor! Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor!
Bakan Göktaş, Yangınlardan Etkilenen 3 Kente Aktarılan Kaynağı Duyurdu Bakan Göktaş, Yangınlardan Etkilenen 3 Kente Aktarılan Kaynağı Duyurdu
Bakanlıktan Dijital Dolandırıcılık Uyarısı: Sosyal Medyada Tehlike Büyüyor! Bakanlıktan 'Dijital Dolandırıcılık' Uyarısı
Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti
Meteoroloji Tarih Verdi! Ferahlayacağız... Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası