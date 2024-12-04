Ortaokulda Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. AFAD ekipleri okulda inceleme ve temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

Ortaokulda Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti - Resim : 1

AFAD ALARMA GEÇTİ

Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri yönlendirildi. Öğrenciler bölgeden uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı belirlendi.

Ortaokulda Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti - Resim : 2

0,5 ZEHİR ÇIKTI

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak belirlendi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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