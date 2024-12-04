Ortaokulda Kimyasal Alarmı, AFAD Harekete Geçti

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

AFAD ALARMA GEÇTİ

Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri yönlendirildi. Öğrenciler bölgeden uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı belirlendi.

0,5 ZEHİR ÇIKTI

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak belirlendi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA