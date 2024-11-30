Canan Karatay 'Sakın Yemeyin' Diyerek Uyardı: Meğer Her Kaşığında Zehir Varmış

DELİ BAL NASIL ANLAŞILIR?

Deli balın rengi ve kıvamı diğer ballara göre farklılık gösterebilir. Daha koyu renkli ve yoğun bir kıvama sahip olabilir. Acımsı veya yanık bir tadı olabilir. Keskin ve farklı bir kokusu olabilir.