Canan Karatay 'Sakın Yemeyin' Diyerek Uyardı: Meğer Her Kaşığında Zehir Varmış
Sakın ağzınıza sürmeyin diyerek uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, deli balın içerdiği "grayanotoksin" adlı maddenin aşırı tüketimde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, deli balın sağlığa olan risklerine dikkat çekti. Doğal ve şifa kaynağı olarak bilinen balın bazı türlerinin, özellikle de deli balın, yüksek miktarda toksin içerdiğini ve sağlığı tehdit edebileceğini belirtti.
"Sakın yemeyin" uyarısıyla gündeme gelen Karatay, deli balın içerdiği "grayanotoksin" adlı maddenin aşırı tüketimde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Bu toksin, kan basıncını düşürerek baş dönmesi, mide bulantısı ve hatta kalp ritmi bozukluklarına neden olabiliyor.
Ayrıca, merkezi sinir sistemini etkileyerek kafa karışıklığı ve koordinasyon bozukluğu gibi sorunlara da yol açabiliyor.
Hamile ve emziren kadınlar için ise deli bal kesinlikle yasaklı. Grayanotoksin, anne karnındaki bebek ve emzirilen bebek üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği için bu dönemde deli bal tüketilmemeli.
DELİ BAL NASIL ANLAŞILIR?
Deli balın rengi ve kıvamı diğer ballara göre farklılık gösterebilir. Daha koyu renkli ve yoğun bir kıvama sahip olabilir. Acımsı veya yanık bir tadı olabilir. Keskin ve farklı bir kokusu olabilir.