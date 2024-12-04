Evinin Garajında Otomobilini Tamir Ederken Öldü

Eskişehir’de bir kişi, evinin garajında tamir ettiği otomobilinin egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Ferhat Koç'un ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

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Evinin Garajında Otomobilini Tamir Ederken Öldü

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Dirican Sokak’ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ferhat Koç, evinin altında bulunan garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği esnada egzoz gazından etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferhat Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evinin Garajında Otomobilini Tamir Ederken Öldü - Resim : 1
Ferhat Koç’un cenazesi, Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Park Camii’nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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