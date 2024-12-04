Manisa'da Erkek Şiddeti: Barışma Teklifini Reddeden Eşini Vurdu!

Turgutlu'da bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan 36 yaşındaki Mehtap Yerbağ, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuğunun babası 20 yıllık eşi 42 yaşındaki Mehmet Yerbağ'a geçen ekim ayında boşanma davası açtı. Mehtap Yerbağ, bu süreçte eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu. Turgutlu Aile Mahkemesi, Mehmet Yerbağ hakkında geçen 15 Ekim'de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE VURDU

Boşanma davası süren Mehmet Yerbağ, dün saat 09.30 sıralarında eşi Mehtap Yerbağ'nın çalıştığı Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki restorana geldi. Mehmet Yerbağ, barışma teklifini geri çeviren Mehtap Yerbağ'a tabancasıyla ateş etti. Yerbağ, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Restorandakilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mehtap Yerbağ ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerbağ'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından Mehmet Yerbağ'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Yerbağ, polisteki ifadesinde, "Araya aile büyüklerini sokmama rağmen boşanma isteğinden vazgeçmeyince sinirlenip, ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerbağ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (

Kaynak: DHA