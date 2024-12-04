Hayatını Kaybeden Eski Bakan İçin TBMM'de Tören

Önceki gün Ankara’da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu, TBMM’de tören düzenlendi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Ömer Barutçu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Barutçu için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Barutçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve milletvekilleri katıldı. Barutçu'nun naaşı, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Dua okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından tören sona erdi. Barutçu’nun cenazesi, öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ömer Barutçu, 1942 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde dünyaya geldi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünden mezun olan Barutçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde ekonomist, araştırmacı ve daire başkanlığı yaptı. Barutçu, 49'uncu hükümette Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) Sorumlu Devlet Bakanı, 51'inci hükümette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, 52'nci hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, 53 ve 54'üncü hükümette ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.