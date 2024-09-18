Ortanca'da Çocuklar İçin Harekete Geçildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yeni bir çocuk parkı yapılması için protokol imzalandı.



Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği ile Ortaca Belediyesi arasında çocuk parkı yapımı ile ilgili protokol imza töreni gerçekleştirildi. Ortaca Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza töreninde Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. İmza töreni Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın konuşmasıyla başladı. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, “Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği'nin çocuk parkı yaptırma önerisini uygun gördük. Bugün burada Ortaca Arıkbaşı Mahallesi Vali Bahçesi Mevkii'nde yapılacak çocuk parkı yapımı ile ilgili protokol imza törenini gerçekleştireceğiz. Bu proje ile Ortacalı çocuklarımız bir oyun alanına daha kavuşacak. İlçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Vali Bahçesi Park Peyzaj Projesiyle hem çocuk parkına hem de yeşil alana kavuşmuş olacağız. SARÇED Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Sarçed ile işbirliği içinde olacağız. Vali Bahçesi Park Peyzaj projesi ilçemiz halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği Başkanı Cengiz İlhan Sarçed hakkında bilgi verdi. SARÇED'in birçok kuruma yardım ve destek sağladığını belirtti. İmkanlar ölçüsünde yardımların devam edeceğini söyledi. Çocuk parkı yapımı ile ilgili protokol hayırlı olması dilekleri ile imzalandı.