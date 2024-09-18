Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nı Türkiye Şampiyon Tamamladı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımları mücadele etti. Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, aldığı 2 galibiyetle turnuvayı birinci bitirdi. Organizasyonda, Danimarka ikinci, Portekiz üçüncü, Romanya ise sonuncu oldu.

Kaynak: İHA