Orman Macerası Kabusa Döndü! Mahsur Kalan Çocuklardan Acı Haber
Bursa'da ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada düştükleri bölgede mahsur kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Şahin Ö. (16) ve Alperen N. (16), ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkisine yürüyüş yapmaya gitti. Yürüyüş yaptıkları sırada düşen iki arkadaş, bölgede mahsur kaldı. Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahin Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: AA
