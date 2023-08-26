2 minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Gültepe Mahallesi’nde, işçileri taşıyan iki minibüs kaza yaptı. Kazada, 15 kişi yaralandı.

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2 minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Ordu’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Gürgentepe ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan ve tali yoldan ana yola çıkacağı esnada arıza yapan 52 ADK 843 minibüs, ana yolda seyir eden 52 ABM 643 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan 15 şahıs olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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