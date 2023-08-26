Samsun'da cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle cuma namazı çıkışı silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan çatışma sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünde husumet bulunan Abdullah Gül aracının içinde bulunan Muhammer Baysal'a silahlı saldırı düzenledi.

Otomobile 8 kurşun isabet ederken, Muhammer Baysal olayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞI SİLAHLI ÇATIŞMA

İki aile arasındaki husumet cuma namazı çıkışı silahlı çatışmaya dönüştü. Cuma namazı çıkışı her iki taraf da birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Silahlı saldırıda Abdullah Gül'ün kardeşleri Yusuf Gül ve Hasan Gül hayatını kaybederken, Muzaffer Baysal, Muammer Baysal, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Eyüp Sözen, Basri Gül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Samsun'da cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var! - Resim : 1

YARALILARIN BİRÇOĞU CAMİ CEMATİNDEN

Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vuruldu öğrenildi. Çatışma sırasında Samsun- Ordu karayolundan geçen bazı araçlara da kurşun isabet etti ve maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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