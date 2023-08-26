Vuslat-Ali Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama

Önceki gün tekne kazası geçirerek tedavi altına alınan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Son Güncelleme:
Vuslat-Ali Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama

Yunanistan'da denizde geçirdiği kaza sonrası tedavileri için İstanbul’a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

“SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR”

Esas Holding’den yapılan açıklamada “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.

Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı olayın tanıkları ve çiftin yakınları anlattıSabancı çiftinin geçirdiği kazayı olayın tanıkları ve çiftin yakınları anlattıGüncel

NE OLMUŞTU?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirmişti..

İSTANBUL’DA TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilmişti. İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla alınarak İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne sevk edilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor.

Son Güncelleme:
Binlerce canlının yaşam alanı tehlike altında: Moloz, kül ve atık döküldü Binlerce canlının yaşam alanı tehlike altında
Deprem davaları rafta kaldı: 8 bin 260 dosya, rapor bekliyor 8 bin 260 dosya, rapor bekliyor
Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı
Çorum usulü tarhana çorbası! Püf noktası ise içine eklenen o malzemede Çorum usulü tarhana çorbası! Püf noktası ise içine eklenen o malzemede
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Dolar/TL neden düştü, yönü neresi? Dolar/TL neden düştü, yönü neresi?
Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi!
Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak
SGK Başuzmanı Hakem Kurulu'nu işaret etti, en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı SGK Başuzmanı en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı
Karmaşaya yol açmıştı, İçişleri Bakanı son noktayı koydu: 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!