Ordulu şehit Cemalcan Ev, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren Cemalcan Ev yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ordulu polis memuru Cemalcan Ev, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Kocaeli'nde 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Cemalcan Ev için bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Ev'in cenazesi, buradaki törenin ardından uçakla memleketi Ordu'ya gönderildi.

Ordulu şehit Cemalcan Ev, son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Burada düzenlenen karşılama töreninin ardından şehidin cenazesi, Gölköy ilçesine götürüldü. Coşkun ve Meral çiftinin 3 çocuğundan birisi olan ve bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Cemalcan Ev için Gölköy ilçesindeki Belediye Meydanı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Ev, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gölköy ilçenin Kale Mahallesi'nde gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Ordulu şehit Cemalcan Ev, son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2
Şehit annesi Meral Ev'in, oğlunun tabutuna sarılarak defalarca fotoğrafını öpmesi ise yürekleri dağladı.
Cenaze törenine; Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, ilçe belediye başkanları, protokol, polis memurları, mesai arkadaşları, şehit yakınları ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: İHA

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