Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bugün arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Resim : 1

Bakanlıktan yapılan açıklamada temas sırasında 3 teröristin ise etkisiz hale getirilip operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Paylaşımda "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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