İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki kayıtlı yabancı uyruklu sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki toplam kayıtlı yabancı uyruklu sayısını 1 milyon 87 bin 17 olarak açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki toplam kayıtlı yabancı uyruklu sayısını açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı’na dayandırılan verilere göre kentte toplamda 1 milyon 87 bin 17 yabancı uyruklu bulunuyor.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
“Göç İdaresi Başkanlığı’mızın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul’da, 533 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar, 553 bin 153, ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunuyor.”
Göç İdaresi Başkanlığımızın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul’da:— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 21, 2024
📍5️⃣3️⃣0️⃣ bin 6️⃣1️⃣2️⃣ (Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler)
📍3️⃣ bin 2️⃣5️⃣2️⃣ (Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancılar,)
📍5️⃣5️⃣3️⃣ bin 1️⃣5️⃣3️⃣ (İkamet İzniyle Kalan Yabancılar:) olmak üzere;…