İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki kayıtlı yabancı uyruklu sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki toplam kayıtlı yabancı uyruklu sayısını açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı’na dayandırılan verilere göre kentte toplamda 1 milyon 87 bin 17 yabancı uyruklu bulunuyor.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Göç İdaresi Başkanlığı’mızın resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul’da, 533 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar, 553 bin 153, ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunuyor.”