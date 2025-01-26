Ordu’da Sıra Dışı 'Guinness' Rekoru, Tam Bin 301 Çeşit Yaptı, Hamsilisi Bile Var

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Çambaşı Yaylası'nda yüzlerce çeşit dondurma, sergilendi. Kar üzerine kurulu 125 metrelik masada sergilenen dondurmalarda çok sayıda yöresel ürün yer aldı. En dikkat çeken dondurma ise balık çeşitlerinin yer aldığı dondurmalar oldu.

Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan ve ekibi, 18 gün boyunca hazırladıkları dondurmaları tek tek tadım testine tuttu.

BİN 301 DONDURMA ÇEŞİDİYLE REKOR

Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, Celal Karaarslan’ın rekoru Türkiye’ye getirdiğini açıkladı. Gemici “Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya bin 301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum” dedi.

'18 GÜNDE KAMPA GİRDİK'

Yeni bir rekora imza atan Celal Karaarslan şunları söyledi: Bin 301 dondurma ile rekoru kırmak beni çok daha fazla mutlu etti. Biz 11 kişilik ekip, son 18 günde gerçekten bir kampa girdik, tüm dükkanlarımızı kapattık. Sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık.

Kaynak: İHA