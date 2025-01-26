Bakan Ersoy'un Eski Danışmanından Bakan Ersoy'a Otel İzni

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın altından ihmaller zinciri çıktı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy faciaya ilişkin sorumluluk almazken farklı bir otelle ilgili yeni skandal ortaya çıktı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni projesi "Maxx Royal Bodrum" için alınan izin belgesinin altındaki imza tanıdık bir isme ait çıktı.

Daha önce ETS Tur’da yatırım danışmanlığı yapan, şu an Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Neşe Çıldık'ın Bakan Ersoy adına Bakan Ersoy’a izin verdiği belgelendi. Projenin ÇED başvuru dosyasındaki Neşe Çıldık imzalı belge şöyle:

'BAKAN OLMADAN ÖNCE...'

İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun'un projeye ilişkin sorusuna Bakan Ersoy şöyle yanıt vermişti:

“Burası için Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005 yılında (Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu döneminde) ihaleye çıkmış. İhaleye, en yüksek teklifi benim firmam verdiği için, bende kalmış, 2006 yılında ihale bittikten sonra bize, ön izin verilmesi talebini yapmışız. Ne yapmışlar? Bize de 2006 tarihinde ön izin vermişler. Ek tahsis başvurusunu da Bakan olmadan 5 ay önce yaptım.”

NEŞE ÇILDIK KİMDİR?

Neşe Çıldık, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcı olarak atandı. Daha sonra genel müdür oldu.

Çıldık'ın ETS Tur’da "Bakan Ersoy’a en yakın isim" olarak danışmanlık yaptığı biliniyor.

Çıldık'ın atama yapıldığı gün paylaşılan özgeçmişinde, “ETS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy’un Maxx Royal Otel zincirlerinin turizm yatırım ve planlama çalışmalarındaki danışmanı” olduğu belirtiliyordu.

Kaynak: Gazete Duvar