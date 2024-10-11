Ordu'da İş Yerinde Yangın Paniği!

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Ordu'da İş Yerinde Yangın Paniği!

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Mahallesi Sanayi 1. Sokak üzerinde oto tamiri olan iş yerinde bulunan şofbenden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Şofbenin yanmasıyla çıkan dumanları çevredeki vatandaşlar fark etmesi sonrası söndürerek müdahale etti. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri iş yerinde gerekli çalışmaları yaparak yangının çıkış alanında incelemelerde bulundu.

Elektrikli şofbenden çıktığı öğrenilen yangın sonrası iş yerinde küçük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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