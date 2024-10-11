Karabük'te İş Kazası: Demir Parçası Kafasına Çarpan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te bir haddehanede iş kazası meydana geldi. Bir işçi kafasına demir çarpmasının sonucu yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Karabük'te İş Kazası: Demir Parçası Kafasına Çarpan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) iş kazası meydana geldi. R.S. isimli işçi kafasına demir çarpmasının sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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