Hafif Ticari Araç, Otomobil ile Çarpıştı: 3 Ağır Yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.M. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek S.Ö. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.Ö. ile hafif ticari aracın sürücüsü F.K.M. ve yanında yolcu olarak bulunan C.Y. sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle kısmen kapanan yoldaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA