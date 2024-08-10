Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisin bahçesindeki plastik atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA