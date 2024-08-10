Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Ordu'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisin bahçesindeki plastik atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Kütüphanede Aşure Etkinliği Düzenlendi Kütüphanede Aşure Etkinliği Düzenlendi
Ne Antalya, ne Bodrum! Denizin temizliğini duyanların akın akın gittiği ilçe Ne Antalya, ne Bodrum! Denizin temizliğini duyanların akın akın gittiği ilçe
Başından Vurulmuş Halde Bulunmuştu: 8 Gün Süren Yaşam Savaşını Kaybetti Başından Vurulmuş Halde Bulunmuştu: Yaşam Savaşını Kaybetti
Schengen Vizesi Alamayan İş Adamlarının Yeni Rotası! Akın Akın Gidiyorlar Schengen Vizesi Alamayan İş Adamlarının Yeni Rotası! Akın Akın Gidiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme! MEB Kararını Verdi 'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme