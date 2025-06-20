Onur Yaser Can Davasında Kritik Dönemeç! İşkence Sanık Sandalyesindeydi, Dava Ertelendi... Ezgi Sevgi Can Mücadelede Kararlı

İstanbul’da 2010’da gözaltında işkence sonrası intihar eden Onur Yaser Can davasında, 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 9 Ocak 2026’ya ertelendi. Ezgi Sevgi Can, “Gerekirse 20 yıl mücadele edeceğiz” diyerek kararlılığını vurguladı.

Eda Narin Eda Narin
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Onur Yaser Can Davasında Kritik Dönemeç! İşkence Sanık Sandalyesindeydi, Dava Ertelendi... Ezgi Sevgi Can Mücadelede Kararlı
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İstanbul’da 2010 yılında, ODTÜ Mimarlık mezunu 28 yaşındaki Onur Yaser Can, uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra maruz kaldığı işkence ve cinsel saldırının ardından intihar etti. Annesi Hatice Can’ın oğlunun cebinde bulduğu not, gözaltında çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koydu.

Bu olay, Onur’un intiharıyla sınırlı kalmadı; annesi Hatice 2014’te, babası Mevlüt Can 2019’da hayatını kaybetti. Ailenin tek üyesi Ezgi Sevgi Can, adalet mücadelesini sürdürüyor.

Dava, polislerin evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla başladı. 2019’da iki polis, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Ancak aile, işkence ve cinsel saldırı iddialarının örtbas edildiğini söyledi. 2021’de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dört polis ve bir bilirkişi hakkında “işkence” ve “cinsel saldırı” suçlamalarıyla soruşturma izni verdi. 2024’te takipsizlik kararı kaldırılarak sanıkların yargılanmasının önü açıldı.

Kamera kayıtları ve tanık ifadeleri, Onur’un gözaltında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Ezgi, “Abim muhbir olmaya zorlandı, aşağılandı,” diyor. 5 Haziran 2023’te dört polise “belgeyi yok etme” suçundan 6’şar yıl hapis cezası verilmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün görülen duruşma ise işkence ve intihara sürükleme suçlamalarının ele alınması nedeniyle kritik bir dönemeci ifade ediyordu. Duruşma bugün 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, dosyanın akıbetini sorguladı. Sanıkların katılmadığı duruşma, mahkeme heyetinin dosya talebi nedeniyle 9 Ocak 2026’ya ertelendi.

Onur Yaser Can Davasında Kritik Dönemeç! İşkence Sanık Sandalyesindeydi, Dava Ertelendi... Ezgi Sevgi Can Mücadelede Kararlı - Resim : 1

'GEREKİRSE 20 YIL MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Ezgi Sevgi Can, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerekirse 15 yıl, 20 yıl biz mücadelemize devam edeceğiz. Desteğiniz sayesinde bu mücadele devam edecek ve inanıyorum ki sanıklar işkenceden yargılanacaklar."

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