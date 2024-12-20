Ölüm Oranları Artmıştı: Gaziantep'te 95 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Bir süredir sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümlerde artış yaşanırken, Gaziantep'te bir operasyon düzenlendi. 95 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

Ölüm Oranları Artmıştı: Gaziantep'te 95 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Gaziantep Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Şehitkamil ilçesinde belirlenen depo ile bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 95 litre sahte içki, 378 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 258 şişe ve bazı aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.N.Ö, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

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