Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: Binlerce Şişe Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-12' operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Bursa’da Sahte Alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda,



⚠️5 Bin 740 Şişe Sahte Alkol ele geçirildi❗️



⛔️Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve TUTUKLANDI ❗️



Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol… pic.twitter.com/bF0HMFn4SV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 19, 2024

Kaynak: Haber Merkezi