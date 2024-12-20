Ünlü Mimar Hayatını Kaybetmişti, O Polisin Akıbeti Belli Oldu

İstanbul Beykoz'da Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında; görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., durmaması üzerine tabancası ile ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu.

MİMAR ÖLDÜ, POLİS AÇIĞA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kullandığı silahla birlikte teslim olan polis memuru S.Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı.

'MAKAS ATTIĞI İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., savcılıktaki ifadesinde, “maktul köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermedi, aracıyla makas atarak ilerliyordu durmadığı için üzerine ateş ettim" dedi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA