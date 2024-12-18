Sevgilisi Hastanelik Olunca... 'Sahte İçki Sattın' Diye Tekeli Bastı!

İstanbul’da sahte içki nedeniyle ölümler her gün artmaya devam ederken Sarıyer’de yaşanan bir olay dikkat çekti. 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekel bayisinden içki satın alan kadın, bir süre sonra rahatsızlandı.

TEKEL BAYİSİNİ BASTI, TEHDİT ETTİ

Genç kadın, hastaneye kaldırılırken olayı öğrenen erkek arkadaşı bir arkadaşıyla beraber tekel bayine giderek Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

Tekel bayisinin sahibinin sahte içki sattığını iddia eden kişi, dükkandaki bir başka kişi tarafından yumruklandı. Küfürlerine devam ederken bu kez de tekel bayi sahibi tarafından sopayla darp edildi.

KİMSE BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dükkan içinde yaşanan darp, güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı. Kavga sonrasında iki tarafından birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

37 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İstanbul'da Kasım ve Aralık aylarında sahte alkol kullanımı nedeniyle zehirlenen 77 kişiden 37'si hayatını kaybetti. Hastanede tedavi olan 23 kişi taburcu olurken, 17 kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Kaynak: DHA