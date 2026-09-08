Ölmeden Hemen Önce İstediği Vitamin ve Gizemli e-posta... Kaşif Kozinoğlu Dosyasını Açtıran İki Büyük Şüphe

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Türk istihbarat tarihinin en gizemli figürlerinden biri olan eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ani ölümü, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelemeye alındı.

2012 yılında verilen takipsizlik kararını kaldıran ve 6 tanığın ifadesiyle derinleştirilen yeni soruşturma, ölümün arkasında adım adım planlanmış bir FETÖ sabotajı olabileceğini gösteren tüyler ürpertici kanıtları ortaya çıkardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir dosyanın unutulmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

TELSİZ SESSİZLİĞİ VE RADYO SESİ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasındaki en büyük bomba, Kozinoğlu’nun fenalaştığı anlara ait güvenlik kamerası incelemeleri oldu. Kozinoğlu yere yığıldığında koğuş arkadaşları acil durum butonuna bastı. Ancak Mayıs 2011'de özel bir görevlendirmeyle koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül, alarmı kapatıp müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı.

Telsiz ağını ve yardım çığlıklarını müzik sesiyle boğan Gül’ün, diğer görevlilerin durumu fark etmesini engelleyerek kritik dakikaları çaldığı tespit edildi. Şüpheli gardiyanın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa’ya kaçtığı belirlendi.

DOSYAYI YENİDEN AÇTIRAN İKİ BÜYÜK ŞÜPHE

Dosyadaki gizemi artıran ve suikast şüphesini güçlendiren iki kritik detay ise savcılığın radarında. İlk şüphe, Kozinoğlu'nun vefatından hemen önce cezaevi yönetiminden ısrarla talep ettiği "Corasprin" ve bir vitamin hapı oldu. Avukatlar, ilk otopsi sırasında bu vitamin ilacına yönelik detaylı bir toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılmamasının çok büyük bir adli boşluk olduğunu savunuyor.

İkinci şüphe ise ölümün hemen ardından Kozinoğlu'nun avukatına gelen gizemli bir e-posta. Aynı dönemde cezaevinde yatan bir gizli tanık, gönderdiği mesajda Kozinoğlu'nun kesinlikle kalp krizinden ölmediğini iddia etmiş ancak o dönem güvenlik gerekçesiyle bu ihbarın üstü kapatılmıştı.

AİLENİN İFADELERİ

Kozinoğlu’nun ölmeden bir ay önce kız kardeşi Fügen Bıçaklıoğlu ile yaptığı kapalı görüşmenin tutanakları da dosyaya girdi. Kozinoğlu’nun kardeşine, "Daha önce psikolojik baskıdan 'kırık kalp sendromu' yaşadım, kalbim 3 dakika durdu. Milyonda bir kurtuldum" dediği öğrenildi. Eşi Yeşim Kozinoğlu da bu teşhisi doğrulayarak 2004 yılında MİT bünyesinde görevliyken benzer bir kriz atlattığını beyan etti.

Koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ise ifadelerinde, Kozinoğlu'nun her gün ağır spor yaptığını, cezaevi yönetiminin ise olay günü ellerinden gelen en hızlı müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyledi.

DAKİKA DAKİKA O GECENİN KRONOLOJİSİ

Soruşturma dosyasında yer alan 12 Kasım 2011 gününe ait resmi zaman çizelgesi ise şöyle:

03.56 — Gece boyu uyumayan Kozinoğlu odasına girdi.

07.58 — Sabah sayımı için aşağı indi, ardından tekrar odasına çekilerek 8 saat dışarı çıkmadı.

15.59 — Odasından çıkıp ortak alana geldi.

16.07 — Koğuş arkadaşlarıyla havalandırmada ağır spor antrenmanına başladı.

17.02 — Sporu tamamlayarak havalandırmadan ayrıldı.

17.56 — Odasında istirahat halindeyken aniden fenalaştı.

18.05 - 18.07 — Koğuş arkadaşları odaya girip durumun kritik olduğunu anladı.

18.08 — Acil durum çağrı butonuna basıldı.

18.08 - 18.25 — Sedye ulaştırıldı. 163 metrelik koridor ve 7 kilitli kapı geçilerek mahkum kabul alanına taşındı. Bilinci yarı açıktı.

18.37 — 112 Ambulansı ulaştı, ilk müdahaleyle yola çıkıldı. TEM otoyolunda kalp masajı için 10 dakika duraklama yapıldı, destek ekiple hasta entübe edildi.

19.10 — Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giriş yapıldı.

19.30 — Yapılan tüm canlandırma müdahalelerine rağmen yanıt alınamadı; Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği resmi olarak açıklandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi