Orman Yangınlarında Son Durum: 3 İlde Alevler Dizginlendi, 2 Noktada Dev Mücadele Sürüyor

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Türkiye, güney ve iç kesimlerde eş zamanlı çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele veriyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ekiplerin yoğun çabası sonucu birçok noktada alevlerin önü kesildi.

Antalya’nın Serik, Adana’nın Karaisalı ve Kayseri’nin Yahyalı ile Adana'nın Feke sınırındaki orman dışı alanlarda başlayan yangınlar tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

2 İLÇEDE KRİTİK SAATLER

Kontrol altına alınan bölgelerin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerini tehdit eden iki kritik noktada ise kırmızı alarm devam ediyor.

🔥 KONTROL ALTINDA



📍Antalya / Serik

📍Adana / Karaisalı

📍Kayseri / Yahyalı - Adana / Feke



Orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



📍Antalya / Aksu

📍Adana / Kozan



7 Uçak

22 Helikopter

188 Arazöz

8 İş Makinesi

1000… pic.twitter.com/bzQ8LEzUCV — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 8, 2026

Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini artıran yangınlar için alarm durumuna geçildi. Şiddetli rüzgarın zorlaştırdığı söndürme operasyonlarında, alevlerin daha geniş alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için adeta zamanla yarışılıyor.

DEV YANGIN ORDUSU SAHADA

OGM, Aksu ve Kozan'daki yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmesi için sahada aktif görev yapan dev filonun ve personel sayısının bilançosunu paylaştı.

Yangın bölgelerinde an itibarıyla, 7 uçak ve 22 helikopter havadan tonlarca su bırakarak alevlerin enerjisini düşürüyor. Karadan ise 188 arazöz, 8 iş makinesi ve tam 1000 kahraman personel dumanların arasında amansız bir mücadele yürütüyor.

Yetkililer, orman dışı alanlarda başlayan yangınların ihmal ve dikkatsizlik sonucu hızlıca ormanlık alanlara sıçrayabildiğini hatırlatarak vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi