Orman Yangınlarında Son Durum: 3 İlde Alevler Dizginlendi, 2 Noktada Dev Mücadele Sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya, Adana ve Kayseri'de orman dışı alanlarda başlayan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya Aksu ve Adana Kozan'da yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınlara ise 7 uçak, 22 helikopter ve 1000 personelle havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Son Güncelleme:
Orman Yangınlarında Son Durum: 3 İlde Alevler Dizginlendi, 2 Noktada Dev Mücadele Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, güney ve iç kesimlerde eş zamanlı çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele veriyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ekiplerin yoğun çabası sonucu birçok noktada alevlerin önü kesildi.

Antalya’nın Serik, Adana’nın Karaisalı ve Kayseri’nin Yahyalı ile Adana'nın Feke sınırındaki orman dışı alanlarda başlayan yangınlar tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

2 İLÇEDE KRİTİK SAATLER

Kontrol altına alınan bölgelerin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerini tehdit eden iki kritik noktada ise kırmızı alarm devam ediyor.

Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini artıran yangınlar için alarm durumuna geçildi. Şiddetli rüzgarın zorlaştırdığı söndürme operasyonlarında, alevlerin daha geniş alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için adeta zamanla yarışılıyor.

DEV YANGIN ORDUSU SAHADA

OGM, Aksu ve Kozan'daki yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmesi için sahada aktif görev yapan dev filonun ve personel sayısının bilançosunu paylaştı.

Yangın bölgelerinde an itibarıyla, 7 uçak ve 22 helikopter havadan tonlarca su bırakarak alevlerin enerjisini düşürüyor. Karadan ise 188 arazöz, 8 iş makinesi ve tam 1000 kahraman personel dumanların arasında amansız bir mücadele yürütüyor.

Yetkililer, orman dışı alanlarda başlayan yangınların ihmal ve dikkatsizlik sonucu hızlıca ormanlık alanlara sıçrayabildiğini hatırlatarak vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Orman yangınları Orman Genel Müdürlüğü Antalya Adana
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sayıştay ve Bakanlıklarda Kritik Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sayıştay ve Bakanlıklarda Kritik Atamalar
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
122 Milyar TL’lik Trafik, 1 Milyar TL’lik El Koyma: 4 İlde Dev Suç Ağı Çökertildi! Listede 137 Şüpheli Var 122 Milyar TL’lik Trafik, 1 Milyar TL’lik El Koyma
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar'da Seçim Günü: CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu
Üsküdar’da Seçim Düğümü: İkinci Turda Da Karar Çıkmadı, Gözler 3. Turda İkinci Turda Da Karar Çıkmadı, Gözler 3. Turda
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sayıştay ve Bakanlıklarda Kritik Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sayıştay ve Bakanlıklarda Kritik Atamalar
'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı! Düğündeki Kilolarca Altına İnceleme 'Vanlı Kara Haydar' Gözaltına Alındı
Orta Doğu’da Sıcak Saatler: Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu