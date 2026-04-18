Okullara Saldırı Tehdidi, Tekirdağ’da 1 Öğrenci Tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyada okullara yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 13 çocuk gözaltına alındı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından sosyal medyada dolaşıma giren içeriklerin incelenmesiyle genişletildi. Yapılan çalışmalarda, bazı çocukların saldırıları öven ve silah unsurları içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bir okula ait kroki, iki kuru sıkı tabanca, şarjörler, fişekler ve saldırı temalı notlar ele geçirildi. Dijital materyaller de incelemeye alındı. Adliyeye sevk edilen çocuklardan biri tutuklanırken, biri hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA