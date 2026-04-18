Gülistan Doku Dosyasında Kritik Gelişme: İtiraf Videosunun Tamamına Ulaşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş’ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntülerinin tamamına tv100 ulaştı. tv100'ün ulaştığı videoda Sidar Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve olay hakkında dikkat çekici ifadeler kullanıyor. İşte o ifadeler:

'KAFASINA SIKTIM'

"(Valinin oğlu) Türkay bu mektubu al, götür bu kişiye ver diyor. Benim anladığıma göre kızın ablasına veriyor mektubu. Bunu bana olaylar patlak verdikten söyledi. Ben Umut’un çok üstüne gittim. Umut dedim ne oldu? Türkay demiş ki, 'Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım.' Bu laf birkaç kere geçti. Tek bir mermi sıktı gibi anladım. Türkay’ın silahını gördüm sanırım, normal tabanca. Onun arabasına binmiştim. Mavi siyah karışımı bir şeydi. Silahı torpidoya koyuyordu. Umut da arabaya biniyordu.

Avukat: Öldürüyor ama ne oluyor sonra? Eşek olsa bu soruyu sorar. Senin kardeşini biliyorum, biz 7 yıldır bu dosya ile uğraşıyoruz. Öldürme ile kafasına sıktı da sonrasında bir şey yok mu? Bir şey demedi mi?

Abi: Çok kızdım Umut’a sen mal mısın dedim. O da birini öldürmüş bir adam, abi korktum dedi umut. Sesimi çıkarmadım dedi.

Bak dedim Umut bu kadar şeyler olmuş, bu kadar bir şeyler silinmiş, birileri işin içinde mi değil mi, sen biliyor musun, bilmiyor musun dedim.

Bir kere İstanbul'da evine gittim ve babası beni durduk yere alnımdan öptü dedi. Davranışları biraz garipti dedi. Ben de dedim ki o zaman o yapmıştır. Yapmıştır dedi. Sanırım umut Türkay'ın evine gidiyor, İstanbul'da sanırım. Umut o zaman bir şey anlamıyor. Ama düşününce, senin üstüne mi atmaya çalışıyorlar ya da babasının haberi var mı her şeyi düşün ve anlat dedim Umut'a. Benim açımdan bakarsanız kimin yaptığı belli.

Abi: Umut’un bana anlattığı, Türkay kız hamile kaldığı için çocuğu aldırmak istemiş, kız da istememiş. Türkay da vurmuş. Babasının durumundan dolayı korkuyordu. Türkay babasından da korkuyordu. Ben de babam da aylardır Umut'tan aynı soruların cevaplarını almaya çalışıyoruz. Annem, hamile kalmayı kısmını bilmiyordu bence, ama kafasına sıkma olayını bilmiyordu diye biliyorum. Annem çok işin içinde de değil.

Avukat: Annenin o gün kafede olduğuna dair görüntüler var. Gülistan’ın kaybolduğu gün. Ben nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum, benim derdim o. Annenle Umut’un o kafeye girişleri var. Sonra annen oradan ayrılıyor.

Abi: Ben Umut’a 'Sen bunu sormadın mı? Meselenin üstüne gitmedin mi?' diye sordum. Beynimden sildim, tamamen unutmuştum dedi. Türkay kafasına sıktım demiş. Umut ile Türkay tartışmışlar. Birisini öldüren kişi de öldürür diye düşünmüş umut korkmuş.

Bizi en son ocak zamanı New Yorklu bir kızın telefonunda arıyor. Gerçekten yerini bulmaya gidip bakmaya hazırım. Umut’un konuşması gerekiyor, farkındayım. Ben her şekilde yardımcı olmaya hazırım.

Mustafa Türkay Sonel, babasından çok korkuyordu. Şiddet uyguluyor mu babası bilmiyorum."

