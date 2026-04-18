Gülistan Doku Cinayetinde Kan Donduran İtiraf: Umut Altaş'ın Ağabeyinin Videosu Ortaya Çıktı

Gülistan Doku cinayetinde hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın itiraf videosuna tv100 ulaştı. Soruşturma dosyasına giren görüntüde Sidar Altaş, Gülistan Doku'yu Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Tuncay Sonel'in katlettiğini söyledi. Altaş, "Türkay demiş ki; kız hamile kaldı aldırmak istemedi tartıştık ben de kafasına sıktım" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmasında kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı.

Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut A.’nın ağabeyi Sidar Altaş’ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri savcılığa sunulduğu öğrenildi.

TV100 SİDAR ALTAŞ'IN İTİRAF VİDEOSUNA ULAŞTI

tv100 Sidar Altaş'ın dosyaya giren itiraf videosuna ulaştı.

Sidar Altaş’ın, soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki; kız hamile kaldı aldırmak istemedi tartıştık ben de kafasına sıktım. Türkay kızın kafasına sıkmış” ifadelerini kullandı.

Sidar Altaş kayıtta ayrıca, Gülistan’ın kafasına sıkarak öldürdüğünü ve cinayetin bir evde gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

Gülistan Doku
Son Güncelleme:
