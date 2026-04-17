Katliam Öncesi Poligonda Talim: Polis Memuru Açığa Alındı

Kahramanmaraş’taki okul saldırganının katliamdan iki gün önce emniyet poligonunda atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Olayda ihmali saptanan poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırılırken, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırının ardından güvenlik zafiyetine dair sarsıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin katliamı gerçekleştirmeden hemen önce profesyonel atış eğitimi aldığı belirlendi.

'GÜVENLİK PROTOKOLLERİNİN İHLALİ'

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemelerde, fail İ.A.M.’nin saldırıdan iki gün önce, yani 13 Nisan 2026 tarihinde, babası Uğur Mersinli ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu’na gittiği tespit edildi. 14 yaşındaki bir çocuğun emniyete ait poligonda atış yapmasına izin verilmesi, "güvenlik protokollerinin ihlali" olarak kayıtlara geçti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kahramanmaraş Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Olay günü poligonda görevli olan polis memuru M.Y., "ihmal ve görevi kötüye kullanma" şüphesiyle aynı gün açığa alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Sorumluluğu bulunan diğer görevlilerin de mercek altına alındığı vurgulandı.

Bu Sözlerle Katliam Yaptı! Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısından Kurtulan Fatma Dehşeti AnlattıBu Sözlerle Katliam Yaptı! Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısından Kurtulan Fatma Dehşeti AnlattıGüncel

Kapısına Kilit Vuruldu: Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu İçin KararKapısına Kilit Vuruldu: Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu İçin KararGüncel

Katliamın Provası... İsa Aras Mersinli'nin Poligondaki Atış Görüntüleri Ortaya ÇıktıKatliamın Provası... İsa Aras Mersinli'nin Poligondaki Atış Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
AFAD Duyurdu! Erzincan'da Deprem AFAD Duyurdu! Erzincan'da Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda Önemli Açıklamalar: 'Türkiye Barışın Anahtarı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Bu Sözlerle Katliam Yaptı! Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısından Kurtulan Fatma Dehşeti Anlattı Bu Sözlerle Katliam Yaptı! Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısından Kurtulan Fatma Dehşeti Anlattı
İran Hürmüz Boğazı'nı Açtı, Trump Teşekkür Etti 1.5 Ay Sonra Hürmüz Boğazı Açıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak