Katliam Öncesi Poligonda Talim: Polis Memuru Açığa Alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırının ardından güvenlik zafiyetine dair sarsıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin katliamı gerçekleştirmeden hemen önce profesyonel atış eğitimi aldığı belirlendi.

'GÜVENLİK PROTOKOLLERİNİN İHLALİ'

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemelerde, fail İ.A.M.’nin saldırıdan iki gün önce, yani 13 Nisan 2026 tarihinde, babası Uğur Mersinli ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu’na gittiği tespit edildi. 14 yaşındaki bir çocuğun emniyete ait poligonda atış yapmasına izin verilmesi, "güvenlik protokollerinin ihlali" olarak kayıtlara geçti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kahramanmaraş Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Olay günü poligonda görevli olan polis memuru M.Y., "ihmal ve görevi kötüye kullanma" şüphesiyle aynı gün açığa alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Sorumluluğu bulunan diğer görevlilerin de mercek altına alındığı vurgulandı.

Kaynak: İHA