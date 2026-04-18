Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı

Sosyal medyada bir market zincirinde domuz derisi bulunan bir ürünün satıldığına ilişkin iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, inceleme başlatıldığını açıkladı.

BAKANLIK AYNI GÜN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı platformlarda yer alan paylaşımlar üzerine hızlı şekilde harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir."ifadelerine yer verildi.

HAYVANSAL BİLEŞENİN GİZLENMESİNE YAPTIRIM UYGULANIYOR

Açıklamada ayrıca, daha önce yürütülen incelemeler kapsamında ürün içeriğinde hayvansal menşeli bileşen bulunmasına rağmen bu bilgiyi tüketicilere açık şekilde sunmayan firmalara idari yaptırımlar uygulandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda mevzuata aykırı tanıtım ve ilanlara yönelik durdurma cezaları verildiği bildirildi.

AÇIKÇA BELİRTİLMESİ ZORUNLU

Paylaşımda, 9 Nisan 2025 tarihli mevzuat değişikliğine de dikkat çekildi. Buna göre, hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin etiket, ambalaj veya ürün açıklamalarında açıkça belirtilmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

"DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla piyasadaki ürünlere yönelik denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır." denildi.

Kaynak: AA