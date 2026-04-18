İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapattı

İran ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü yeniden Devrim Muhafızları'nın kontrolüne döndü.

İran, Hürmüz Boğazı'na kapatarak, ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Yapılan açıklamada "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz" denildi.

'YALANLARLA HEDEFE ULAŞAMAZLAR'

İran, cuma günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın ateşkes süresince askeri gemiler hariç açık olacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in “yalanlar” yoluyla hedeflerine ulaşamadığını söyledi ve boğazdan geçişlerin İran’ın iznine tabi olacağını belirtmişti.

ABD’nin baskı ve abluka politikalarının sürmesi halinde, küresel enerji akışı açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin etkilenebileceği uyarısında bulunan Kalibaf, “Abluka devam ederse, Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktır” dedi. Deniz trafiğinin İran denetimi altında düzenleneceğini ifade etti.

Kalibaf’a göre, boğazdan geçişler belirlenmiş güzergahlar üzerinden yapılacak ve İran’ın iznine bağlı olacak. Bu durum, dünyanın en kritik deniz ticaret yollarından biri üzerindeki kontrolün daha da sıkılaştırılacağına işaret etti.

“Boğazın açık mı kapalı mı kalacağı ve buna ilişkin kurallar, medyada oluşturulan algılarla değil, sahadaki gelişmelerle belirlenecek” diye eklemişti.

'GEÇİŞLERDEN ÜCRET ALINAMAZ'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz’ün açıldığının duyurulmasının ardından bundan memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Ancak başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Trump, bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD’nin İran’ın nükleer materyallerini gerekirse güç kullanarak geri alacağını söylemiş ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için herhangi bir ücret uygulanmasını da reddetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbullular Dikkat! Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak İstanbullular Dikkat! Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: Eski Erkek Arkadaşı Dahil 8 Kişi Tutuklandı Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme
Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam
Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı
Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı